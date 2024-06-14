Son dakika: 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti | Son dakika haberleri

Son dakika: 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti | Son dakika haberleri

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9’u adli, 290’ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adli Ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Aksaray, bolu, Erzurum, Kırıkkale, Kırşehir, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Bartın, Çankırı, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Bayburt, Bitlis, Iğdır ve Tunceli olmak üzere 20 ile yeni başsavcı atandı.

Silah sergisi bulunan dinleme odası fotoğrafı ile gündeme gelen Eski İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ise Karşıyaka Hakimliğine atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Tuncay Bozdoğan ve Edirne Cumhuriyet Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal da Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi. TUNCELİ’YE İKİNCİ KEZ KADIN BAŞSAVCI ATANDI Bir dönem Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına bakan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na, Seferihisar Başsavcısı Ebru Cansu ise Tunceli Başsavcılığı’na atandı. Cansu Tunceli’ye atanan ikinci kadın başsavcı oldu.