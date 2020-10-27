Son dakika! 34 milyar dolar toplayacak! Dünyanın en büyüğü olacak - Haberler

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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın başında olduğu finansal teknoloji devi Ant Group, tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor. Şangay ve Hong Kong borsalarında satışa sunulacak hisselerden 34.5 milyar dolar toplamayı hedefleyen Ant Group, bunu başardığı takdirde ocak ayında 29.4 milyar dolarlık halka arzla unvanın sahibi olan Suudi petrol iirketi Aramco'yu geride bırakacak.

Ant Group, yüzde 11'lik hissesini satacağı halka arzdan topladığı kaynağın yanı sıra 315 milyar dolarlık değerlemeyle dünyanın en değerli biri olacak ve JP Morgan ile kafa kafaya gelecek, bir diğer büyük yatırım bankası Goldman Sachs'ı ise dörde katlayacak.

İLK 10'A GİRECEK

Öte yandan Ant Group'ta yapılacak hisse satışı Jack Ma'nın servetini de coşturacak ve dünyanın en çok gelir elde eden şirketi olan perakendeci Walmart'ın varislerini geride bırakacak. 17 milyar dolarlık Ant hissesi olduğu bilinen Jack Ma'nın serveti 80 milyar doları aşacak.

Çin online ödeme pazarının hakimi olan Alipay'i de bünyesinde barındıran Ant Group üzerinden geçen yıl 17 trilyon dolarlık işlem geçmişti. Sistemin büyük çoğunluğu Çin olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde 1.3 milyar abonesi olduğu ifade ediliyor.

Şangay ve Hong Kong borsalarında halka arz edilenin yaklaşık 300 katı talebin geldiği söylenen hisselerin adet başına 10.25 ila 10.35 dolar arasında fiyatlanması bekleniyor. Ant Grup talebe yanıt vermek için ek satış hakkını kullandığı takdirde 5 milyar doların üzerinde bir kaynağı daha kasasına koyabilir.

Çin'de konuşan Jack Ma, halka arzın New York dışında yapılanlar arasında en büyüğü olma özelliğine dikkat çekerek beş hatta üç sene önce buna cüret dahi edemeyeceklerini söyledi.