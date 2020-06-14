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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 terörist etkisiz hale getirilirken, son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi'nde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

TURUNCU KATEGORİDE

Ayrıca Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu "Seyit Batman" kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.

Böylelikle son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi’nde ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7 oldu.