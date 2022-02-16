3 arkadaş ölüme böyle gitti! Son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane'de bir ofiste cansız bedenleri bulunan 3 arkadaşın son görüntüleri ile birlikte yeni detaylar da ortaya çıktı. İş hanının içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 arkadaşın ofise son kez girişlerinden 3 gün sonra ölü bulundukları belirlendi. Görüntülerde 3 arkadaşın son görüntü ile yakınlarının acı haberi aldıkları güne kadar ofise gelip aramaları da kameraya yansıdı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, bir iş hanındaki ofiste ölü bulunan 3 arkadaş ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Arkadaşların ofise son girişleriyle yakınlarının onları aramaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Mustafa Adanmış (18) ve Mahmut Abaramak (23), son olarak Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'nde bir iş hanındaki ofiste yaşayan Haşim Taşkın (50) ile görülmüştü. Kendilerinden 10 Şubat Perşembe gününden beri haber alamayan Mustafa Adanmış ve Mahmut Abaramak'ın yakınları son olarak Haşim Taşkın'ın kaldığı ofise bakmak için 12 Şubat Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında geldiklerinde acı gerçek ile karşılaşmıştı.
9 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ GİRİŞ YAPMIŞLAR
Günlerdir kendilerinden haber alınamayan 3 arkadaş içeride ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edilmiş, iş hanının içerisindeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendiğinde 3 arkadaşın ofise en son 9 Şubat Çarşamba günü giriş yaptığı ve bir daha da çıkmadıkları görüldü.
TELEFONLA ARADILAR, OFİSE GELDİLER AMA ULAŞAMADILAR
Kameraya yansıyan görüntülerde, çarşamba günü son kez iş hanındaki ofise giren ve bir daha çıkamayan Haşim Taşkın, Mahmut Abaramak ve Mustafa Adanmış'ın yakınları da aradan geçen 3 günlük süreçte kendilerine ulaşmak için ofise geldiği görüldü.
Arkadaşları telefonla aramalarına, kapıyı çalmalarına ve camlara vurmalarına rağmen herhangi bir yanıt alamadı. Arkadaşları, perşembe ve cuma günlerinde de ofisin kapısına geldi. Ancak değişen bir şey olmadı. Son olarak yakınları, ofisin kapısını güvenlik güçleri eşliğinde açtıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Kendilerinden 3 gündür haber alınamayan 3 arkadaş içeride ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Hayatını kaybeden şahısların ısınmak için piknik tüpüne bağlı ısıtıcıdan zehirlendikleri anlaşılmıştır" ifadelerine verilmişti.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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3 arkadaş ölüme böyle gitti! - Güncel Haberler/son-dakika-3-arkadas-olume-boyle-gitti-3346949
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