27 Ekim 2020 altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları yükseliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 498,09 liradan, çeyrek altın ise 814,48 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 27 Ekim 2020 altın fiyatlarında son durum...