Altın fiyatları ne kadar? sorusu 22 Temmuz 2021 günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 497,83 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.223,62 liradan işlem görüyor. İşte, 22 Temmuz 2021 canlı altın fiyatları...