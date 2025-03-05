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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 22 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

        22 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

        22 ilde son 2 haftadır jandarma tarafından devam eden 'GÜRZ-48' operasyonlarında; 47 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 07:59 Güncelleme: 05.03.2025 - 08:50
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        22 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen 'Gürz-48' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden 'Gürz-48' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

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