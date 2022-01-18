2021 yılında merkezi yönetimin bütçe gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 36.8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 32.9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 9.7 arttı ve 192 milyar 244 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

2021 BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ (Milyon TL) Başlangıç Bütçesi Program* Aralık (Kümülatif) Bütçe Geliri 1.101.146 1.276.268 1.407.399 Bütçe Gideri 1.346.139 1.506.283 1.599.642 Bütçe Dengesi -244.993 -230.016 -192.244 *2022-2024 Dönemi Orta Vadeli Program hedefidir.

HEDEFLER AŞILDI

Bütçe gelirlerindeki artış vergi gelirlerindeki artıştan geldi. Vergi gelirleri tahsilatı 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 39.8 artarak 1 trilyon 164 milyar 809 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 126.2 olarak tespit edildi. Yani geçen yıl hedeflenenden yüzde 26 fazla vergi toplandı.

YÜZDE 17'Sİ ÇALIŞANLARDAN

Vergi gelirlerinin 2021'de yüzde 34.1'ini gelir vergileri oluşturdu. Toplam vergi gelirlerinde çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergisinin payı yüzde 17.3 oldu. Çalışanların ödediği toplam vergi 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 36.7 artarak 201 milyar 347 milyon liraya ulaştı. Kurumlar vergisi gelirleri ise geçen yıl yüzde 69.4 artmasına rağmen 177 milyar 970 milyon lirayla çalışanlardan kesilen verginin altında kaldı.

(Milyon TL) 2020 2021 Değişim (%) Vergi gelirlerindeki

payı (2021/%) I-Vergi Gelirleri 833251 1164809 39,8 1. Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 263898 397603 50,7 34,1 a) Gelir Vergisi 158842 219632 38,3 18,9 Beyana Dayanan Gelir Vergisi 8250 13849 67,9 1,2 Basit Usulde Gelir Vergisi 228 237 4,1 0,0 Gelir Vergisi Tevkifatı 147251 201347 36,7 17,3 Gelir Geçici Vergisi 3113 4199 34,9 0,4 b) Kurumlar Vergisi 105057 177970 69,4 15,3 Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi -268 13967 1,2 Kurumlar Vergisi Tevkifatı 180 441 144,7 0,0 Kurumlar Geçici Vergisi 105145 163562 55,6 14,0 2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 17281 21110 22,2 1,8 a) Veraset ve İntikal Vergisi 1298 2255 73,7 0,2 b) Motorlu Taşıtlar Vergisi 15983 18832 17,8 1,6 c) Değerli Konut Vergisi 0 23 0,0 3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 314910 377361 19,8 32,4 a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 71555 123444 72,5 10,6 Beyana Dayanan KDV 66239 114865 73,4 9,9 Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 5316 8579 61,4 0,7 b) Özel Tüketim Vergisi 207283 205392 -0,9 17,6 Petrol ve Doğalgaz Ürünleri (I) 69009 31292 -54,7 2,7 Motorlu Taşıtlar 46596 66372 42,4 5,7 Alkollü İçkiler 16464 22785 38,4 2,0 Tütün Mamülleri 61801 67620 9,4 5,8 Kolalı Gazozlar 1341 1973 47,1 0,2 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar (IV) 12070 15348 27,2 1,3 c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 27069 33027 22,0 2,8 d) Şans Oyunları Vergisi 3464 6092 75,9 0,5 e) Özel İletişim Vergisi 4488 6618 47,5 0,6 f) Dijital Hizmet Vergisi 1061 2830 166,7 0,2 g) Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri -10 -41 305,3 0,0 4. Uluslararası Ticarette Alınan Vergiler 185452 297477 60,4 25,5 a) Gümrük Vergileri 25637 34444 34,4 3,0 b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 159206 261885 64,5 22,5 c) Diğer Dış Ticaret Gelirleri 609 1148 88,4 0,1 5. Damga Vergisi 20964 28199 34,5 2,4 6. Harçlar 30741 41956 36,5 3,6 7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 4 1103 27327,5 0,1

Vergi gelirlerinin önemli bir kısmını geçen yıl dolaylı vergiler oluşturdu. ÖTV ve KDV gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki oranı yüzde 28.2 oldu. KDV gelirleri geçen yıl yüzde 72.5 artarken akaryakıt satışlarındaki feragat sebebiyle ÖTV gelirleri geçen yıl yüzde 0.9 düştü. Ancak enerji dışı kalemlere bakıldığında hızlı artışlar göze çarptı. Kolalı gazozlardan elde edilen ÖTV geliri yüzde 47.1, motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV geliri yüzde 42.4, alkollü içkilerden elde edilen gelir ise yüzde 38.4 arttı.

İTHALATTAN 261.8 MİLYAR LİRA

Bunların dışında dış ticaretten elde edilen vergi gelirleri toplam vergi gelirinin yüzde 25.5'ini oluşturdu. İthalattan elde edilen 261 milyar 885 milyon liralık vergi gelirinin toplamdaki payı yüzde 22.5 olarak gerçekleşti.