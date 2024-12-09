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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 20 ilde narkotik operasyonu: 34 tutuklama

        20 ilde narkotik operasyonu: 34 tutuklama

        20 ilde uyuşturucuya yönelik jandarma tarafından düzenlenen "NARKOKAPAN-1" operasyonlarında, 37 şüpheli yakalandı 34'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 08:02 Güncelleme: 09.12.2024 - 08:39
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        20 ilde narkotik operasyonu: 34 tutuklama
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 20 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-1" operasyonlarında 34 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticaretine yönelik cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya, Diyarbakır, Manisa, Aksaray, Van, Adana, Siirt, İstanbul, Sivas, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Muş, Tekirdağ, Rize, Mersin, Bingöl, Iğdır, İzmir ve Mardin'de il jandarma komutanlıkları tarafından "Narkokapan-1" operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti.

        Operasyonlar sonucu 640 kilogram uyuşturucu madde, 225 bin kök kenevir ve skunk ve 21 bin 768 uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, zehir taciri ve sokak satıcısı 37 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 34'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

        Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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