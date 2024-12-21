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        Haberler Gündem 2 terörist etkisiz hâle getirildi

        2 terörist etkisiz hâle getirildi

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama göre Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 17:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:06
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        2 terörist etkisiz hâle getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama göre 2 terörist etkisiz hâle getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığıdan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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