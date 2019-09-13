13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, 2009'da Yozgat'ta ormanlık alanda darp ettiği çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 194 ülkede aranan A.Ş'nin, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.
TAM 10 YIL ÖNCE İSTİSMARDA BULUNDU
AA'da yer alan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, A.Ş, 2009'da Yozgat'ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkiinde ormanlık alana götürdüğü M.Ş.'yi darp ettikten sonra cinsel istismarda bulundu.
Şüpheli A.Ş. hakkında "mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
FRANSA'YA ÖZEL EKİP GÖNDERİLDİ
Bu süreçte Fransa'ya kaçan A.Ş.'nin Türkiye'ye iadesi amacıyla Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı'nca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi Fransa makamlarınca bu yıl kabul edildi. Bunun üzerine 9 Eylül 2019'da Fransa'ya ekip gönderildi.
KENDİSİNE VE FRANSIZ POLİSİNE ZARAR VERDİ
Zanlı A.Ş, Türk polisine teslimatı sırasında kolundaki metal kelepçelerle kendisini ve tekmeleyerek refakat eden bir Fransız polisini yaraladı. Interpol ekiplerince bindirildiği uçakta Türk polisine sert bir şekilde mukavemet gösteren A.Ş., uçuş güvenliğini etkilememesi amacıyla uçaktan alınarak iade görevi ertelendi.
ANESTEZİ UZMANINDAN DESTEK ALINDI
A.Ş'nin teslim alınması için ertesi gün aralarında Sağlık Bakanlığı'nda görevli anestezi uzmanı bir doktorun da bulunduğu özel bir ekip, Türkiye'den Fransa'ya geldi.
ÖZEL KELEPÇE TAKILARAK GETİRİLDİ
Şüpheli A.Ş, yüksek riskli suçlulara, kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca kumaş ve plastik hammaddeden üretilen özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak 10 Eylül'de Türkiye'ye getirildi. Türk adli makamlarına teslim edilen A.Ş'nin işlemleri devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!