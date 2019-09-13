Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, 2009'da Yozgat'ta ormanlık alanda darp ettiği çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 194 ülkede aranan A.Ş'nin, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

TAM 10 YIL ÖNCE İSTİSMARDA BULUNDU

AA'da yer alan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, A.Ş, 2009'da Yozgat'ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkiinde ormanlık alana götürdüğü M.Ş.'yi darp ettikten sonra cinsel istismarda bulundu.

Şüpheli A.Ş. hakkında "mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

FRANSA'YA ÖZEL EKİP GÖNDERİLDİ

Bu süreçte Fransa'ya kaçan A.Ş.'nin Türkiye'ye iadesi amacıyla Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı'nca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi Fransa makamlarınca bu yıl kabul edildi. Bunun üzerine 9 Eylül 2019'da Fransa'ya ekip gönderildi.

KENDİSİNE VE FRANSIZ POLİSİNE ZARAR VERDİ

Zanlı A.Ş, Türk polisine teslimatı sırasında kolundaki metal kelepçelerle kendisini ve tekmeleyerek refakat eden bir Fransız polisini yaraladı. Interpol ekiplerince bindirildiği uçakta Türk polisine sert bir şekilde mukavemet gösteren A.Ş., uçuş güvenliğini etkilememesi amacıyla uçaktan alınarak iade görevi ertelendi.

ANESTEZİ UZMANINDAN DESTEK ALINDI

A.Ş'nin teslim alınması için ertesi gün aralarında Sağlık Bakanlığı'nda görevli anestezi uzmanı bir doktorun da bulunduğu özel bir ekip, Türkiye'den Fransa'ya geldi.

ÖZEL KELEPÇE TAKILARAK GETİRİLDİ

Şüpheli A.Ş, yüksek riskli suçlulara, kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca kumaş ve plastik hammaddeden üretilen özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak 10 Eylül'de Türkiye'ye getirildi. Türk adli makamlarına teslim edilen A.Ş'nin işlemleri devam ediyor.