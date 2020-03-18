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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgını ve salgının ekonomik etkileri piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Vaka sayısı her geçen gün artarken dün Merkez Bankası'ndan acil bir faiz indirimi geldi. Normalde yarın toplanması beklenen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) dün toplandı ve 100 baz puanlık faiz indirimine gitti.

Faiz indirimi ve koronavirüs endişelerinin artmasıyla dün güne 6.42 seviyesinden başlayan dolar/TL 6.50'yi zorladı. Daha sonra akşam saatlerinde hükümetler ve merkez bankalarının dünya genelindeki proaktif tutumlarının etkisiyle 6.39'a geriledi.

EKONOMİK TEDBİRLER TAKİP EDİLECEK

Dolar yeni güne ise 6.4053'ten başladı. Bugün koronavirüs salgını ve buna karşı alınacak ekonomik tedbirler takip edilmeye devam edecek.

Türkiye özelinde bugün hükümet alınacak yeni bir tedbir paketi açıklayacak. Bu pakette yer alacak ekonomiyi desteklemeye yönelik alınan önlemler, salgının etkileri hakkında daha net bir resim ortaya koyacak.

Bu da kurun seyrinde kritik bir etkiye sahip olabilir.