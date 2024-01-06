15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde scooterla ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yasağa aldırış etmeden köprüden geçen sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekti.

Olay, 4 Ocak Perşembe günü, saat 18.00 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi.

Bir sürücü, yasak olmasına rağmen scooterla köprüde ilerledi. Güvenlik ekipmanı kullanmadığı görülen scooter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.