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        Haberler Gündem Trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden büyük tehlike! Scooterla geçtiği anlar kameraya yansıdı! - Güncel haberler

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden scooterla geçti

        Scooterlı bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:38
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        Köprüde scooter!
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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde scooterla ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yasağa aldırış etmeden köprüden geçen sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekti.

        Olay, 4 Ocak Perşembe günü, saat 18.00 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi.

        Bir sürücü, yasak olmasına rağmen scooterla köprüde ilerledi. Güvenlik ekipmanı kullanmadığı görülen scooter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

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        O anlar seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Görüntülerde, sürücünün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğun trafikte scooterla sağ şeritte ilerlediği anlar görülüyor.

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        #15 Temmuz Şehitler Köprüsü
        #scooter
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