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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 136 bin litre sahte alkol ele geçirildi! 279 gözaltı

        136 bin litre sahte alkol ele geçirildi! 279 gözaltı

        81 ilde düzenlenen 'ÇENGEL-14 ve ÇENGEL-15' operasyonlarında, 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi, 279 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 08:10 Güncelleme: 26.12.2024 - 08:32
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        136 bin litre sahte alkol ele geçirildi! 279 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde jandarma ve polis ekipleri tarafından sahte alkole karşı operasyonlar düzenlendi.

        Jandarma tarafından yapılan “Çengel-14” operasyonlarında Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol, 4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca 9 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Polis ekipleri tarafından yapılan “Çengel-15” operasyonlarında ise Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte alkol, 10 bin 391 adet sahte bandrol, 5 bin 347 adet alkol aroması ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi. Ayrıca 12 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İki operasyon sonucu ise toplamda 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. 279 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı ve polisin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

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