        Son dakika: 13 yaşındaki akranı gasp etti, bıçakladı! | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki akranı gasp etti, bıçakladı!

        İstanbul'da parkta bisiklet süren 13 yaşındaki O.S., yaşıtları tarafından gasp edilmek istendi. Bisikletini vermemek için direnen çocuk, saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 13.11.2025 - 11:47
        13 yaşındaki akranı gasp etti, bıçakladı!
        İstanbul'da parkta bisiklet süren 13 yaşındaki O. S., yaşıtları tarafından gasp edilmek istendi. Bisikletini vermemek için direnen çocuk, saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki O.S., parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet sürdüğü sırada yanına yaklaşan başka çocuklar tarafından gasp edilmek istendi.

        BİSİKLETİNİ VERMEK İSTEMEDİ, BIÇAKLANDI

        Bisikletini vermemek için direnen çocuk bacağından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        KOVALAYIP SALDIRDILAR

        Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocukların park içinde kısa süreli bir kovalamacanın ardından saldırıda bulundukları görüldü.

        DEFALARCA KEZ YAŞANMIŞ

        Yaralı çocuğun abisi O. S., olayın yaşandığı parkta güvenlik önlemi olmamasına tepki göstererek, "Benim evim buraya 5 dakika uzaklıkta. Burası Arnavutköy'ün tam ortasında bir yer. Polislerin de söylediğine göre parkın içini gören bir tane bile kamera yok. Esnafları gezdiğimizde, burada aynı olayların defalarca yaşandığını, saldırganların bulunamadığını söylüyorlar. Bu kişilerin rahatlıkla bu hareketleri yapabildikleri ortada" dedi.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

