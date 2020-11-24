12 bin sağlık personeli alınıyor!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/ Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal çalışmacı, Biyolog, Çocuk gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı terapisti, Dil ve Konuşma terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildi.