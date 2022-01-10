Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da izleneceğini ifade etti. Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.