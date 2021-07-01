Altın fiyatları ne kadar? sorusu 1 Temmuz Perşembe günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 497,51 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.237,83 liradan işlem görüyor. İşte, 1 Temmuz 2021 canlı altın fiyatları...