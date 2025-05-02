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        Haberler Gündem 1 Mayıs'ta 17 şüpheliye tutuklama talebi

        1 Mayıs'ta 17 şüpheliye tutuklama talebi

        1 Mayıs'a yönelik toplanma çağrısı yapanlara ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturmada, 17 şüpheli tutuklama, 52 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi

        Giriş: 02.05.2025 - 19:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:57
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        1 Mayıs'ta 17 şüpheliye tutuklama talebi
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheliden 17'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        AA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke edebileceği değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

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        Savcılığa çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklama, 52'si ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        TAKSİM MEYDANI ÇAĞRISI VİDEOSUNDAKİ 4 KİŞİYE DE TUTUKLAMA TALEBİ

        X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler de emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

        Savcılık, işlemleri tamamlanan 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

        Her iki soruşturma kapsamında şüphelilerin hakimlik işlemleri sürüyor.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlenmişti.

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        Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakalamıştı.

        TAKSİM MEYDANI ÇAĞRISI VİDEOSUNDAKİ 8 ZANLI YAKALANMIŞTI

        X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetindeki videonun paylaşılmasıyla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

        İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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