Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin, 1 Haziran'dan itibaren normale dönüş kapsamında değişeceğini açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama çerçevesinde 1 Haziran'dan sonra kalkacak olan kısıtlamalar ve "normal yaşam"...
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT SINIRLAMASI KALKIYOR
Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibari ile tamamen kalkacak. Gelişmeler takip edilerek olumsuz bir durum görülmesi halinde bazı illere bu kısıtlama yeniden getirilebilecek.
KAMU PERSONLİ NORMAL MESAİYE GEÇİYOR
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye başlayacak.
KREŞLER VE BAKIM EVLERİ AÇILACAK
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran’da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirecek.
65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI SÜRECEK
65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.
65 YAŞ ÜSTÜ ESNAF İŞİNİN BAŞINA GEÇEBİLECEK
Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASINDA SINIR 18 YAŞ
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması da 18 yaşa indirildi. 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
RESTORAN, KAFE, PASTANELER AÇILACAK
1 Haziran tarihi itibari ile restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA
Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında olacak. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
DİNLENME TESİSLERİ DE HİZMETE BAŞLAYACAK
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendirecek.
PLAJLAR, MİLLİ PARKLAR FAALİYETE GEÇECEK
Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri, hayvan satış yerleri 1 Haziran’da açılacak.
HİPODRUMLAR 10 HAZİRAN'DA AÇILACAK
Hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor tesisleri ile içlerindeki tesisler gece 24.00’e kadar hizmet verebilecek.
SÜRÜCÜ KURSLARI DA HİZMETE BAŞLAYACAK
Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı. Sürücü kursları ve benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran’dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Bağlı oldukları kurumlar onların kendi iç şartlarını belirleyecektir.
AÇIK HAVA KONSERLERİ BAŞLAYABİLECEK
Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlar kamuoyuyla paylaşacak. Yeni normal düzende maske, mesafe, temizliğe de büyük önem verilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vurgulandı.
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