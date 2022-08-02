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Teknoloji geliştirme ve yazılım şirketi OBASE’in, 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama süreci başarı ile tamamlandı. OBASE’in halka arzı, son bir yılın en yüksek katılımcı sayısına ulaşan halka arzı oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan verilere göre OBASE’in halka arzına 300.000 üzerinde yatırımcıdan katılım sağlandı. Böylelikle OBASE halka arzı son dönemde en çok ilgi gören arzlar arasında yerini aldı. Halka arzda, 305.665 yatırımcıdan satışa sunulan payların 3,78 katına denk gelen 52.879.050 pay karşılığı toplam 555.230.025 TL tutarlı talep toplandı. Yatırımcılara 14.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilirken, OBASE’in halka açıklık oranı yüzde 30,77 oldu.

EŞİT DAĞITIM

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin aracılık ettiği ve Borsa’da Satış yolu ile gerçekleştirilen halka arzda, tüm yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” yöntemi uygulandı. Süreci değerlendiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, “OBASE paylarının halka arzının yatırımcılar tarafından yoğun taleple karşılanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başarıyla tamamlanan bu sürecin bir parçası olduğumuz için mutluyuz” dedi. OBASE’in son bir yıldaki halka arzlarda yatırımcı sayısı bazında en yüksek talebi almasından dolayı gurur duyduklarını dile getiren Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ ise “OBASE, yaptığı çalışmalarla başarısına yürekten inandığımız bir şirket. Elde ettikleri bu başarıyı gelecekte de artırarak devam ettireceklerine inanıyoruz” dedi.

'KENDİMİZE İNANDIK'

Ulaşılan yüksek talep karşısında tüm yatırımcılara müteşekkir olduklarını belirten OBASE’in kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Dal; “Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden biri olarak kendimize inanarak bu yola çıktık. Yüksek başarıyla sonuçlanan halka arz sürecimizde bizi cesaretlendiren, bilgi, deneyim ve iyi niyetleri ile bizi doğru yönlendiren, yoğun mesai harcayan değerli bir ekiple çalıştık. Araladığımız bu yeni kapıda arkamızda bu kadar büyük bir yatırımcı desteğinin olması bizler için gurur verici. Halka arz sürecimizde emeği geçen herkese, başta yatırımcılarımıza ve OBASE ekibimize, halka arzımıza aracılık eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetici ve ekiplerine, halka arz danışmanlarımız Canyon Venture Partners ile Kozikoğlu Finansal Danışmanlık Ltd. Şti’ne, hukuk danışmanımız Esin Avukatlık Ortaklığı'na ve iletişim danışmanımız TimePR’a teşekkür ediyoruz” dedi.

HEDEF ULUSLARARASI PİYASALARDA BÜYÜMEK

Bundan sonraki süreçte ana hedeflerinin uluslararası pazarda büyümek olduğunu dile getiren Dal, “Veriye dayalı yönetim yetkinliğini artıran çözümlerimiz ve ailemize katılan yatırımcılarımız ile birlikte daha da büyüyeceğiz. Halka arz gelirlerini küresel bir yazılım şirketine dönüştürmede hız kazanmak için kullanmayı hedefliyoruz. Son yıllarda ihracat oranımızı toplam ciroya oranını önemli ölçüde artırarak %23 seviyelerine çıkardık. Ayrıca 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurduğumuz iştiraki faal hale getirdik. Halka arz ile elde edeceğimiz gelirin büyük bir kısmını yurtdışı satışlarımızı artırmak için kullanacağız. Bu kapsamda direkt olarak halka arz gelirinin %30-%35’ini yurtdışı yatırımlarımızda, %25-%30’unu yeni ürünlerin geliştirilmesinde, %10-%13,75’ini insan kaynakları yatırımlarımızda, %10-13,75’ini yurtiçi satış ve pazarlama faaliyetlerimizde, kalan %15-%17,5’ini ise şirket satın alımlarında kullanılmasını planlıyoruz.”

“Uzmanlığımızla emin adımlarla ilerleyeceğimizi biliyoruz” diyen Dal, “Halka arz sebeplerimizden biri küresel olmaktı. İhracat potansiyelimizi artırmak bizim için çok kıymetli bir hedef. Öte yandan insan kaynağına daha fazla yatırım yapmak, ülkemizde yatırım üreterek beyin gücü ihracatı yapmak, yeni projeler üretmek bu yola çıkmaktaki ana itici güçlerimiz idi. Sektörümüze ve ülkemize sağladığımız katma değeri artırmak bizim için önemli. Halka arz ile bu çalışmalarımıza daha da ağırlık vermek istiyoruz.” dedi.