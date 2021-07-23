Sömestr mi, sömestir mi? Sömestir kelimesinin doğru yazımı nedir? Merak konusu oldu. Kokeni Fransızcaya dayanan kelime, "semestre"den gelir. İşte TDK'ya göre sömesirin anlamı

SÖMESTİR NASIL YAZILIR? SÖMESTİR ANLAMI NEDİR?

sömestir

isim, eğitim bilimi, Fransızca semestre



Yarıyıl:

"Yakında dönmesi lazım. Sömestir tatili sona eriyor." - Ahmet Ümit