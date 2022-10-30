Somali’de bombalı saldırılar: En az 100 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün gerçekleşen iki patlamada en az 100 kişinin öldüğü, 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırılar yerel saatle 14.00’te Eğitim Bakanlığı binası önünde iki bomba yüklü araçla gerçekleşti.
İlk patlamanın ardından olay yerine ambulanslar geldikten sonra ikinci saldırı düzenlendi.
Bakanlık binasına silahlarla ateş de açıldı.
Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mohamud bu sabah yaptığı açıklamada “Ölü ve yaralı sayıları artmaya devam ediyor” dedi ve ekledi:
“Somali halkı beş yıl önce aynı noktada düzenlenen saldırıların yarasını saramadan bir saldırı daha gerçekleşti.”
Reuters ajansına konuşan, kavşak yanınında bir restoran işletmecisi Mohamed Muallim, altı çocuk annesi olan eşi Fardavsa Muhamed’in ilk patlama sonrasında yaralılara yardım etmek için olay yerine gittiğini ve ikinci patlamada hayatını kaybettiğini anlattı.
Beş yıl önce yine Ekim ayında düzenlenen saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü düzenlemişti.
Dünkü saldırıyı da aynı örgüt üstlendi.
Patlamaların gerçekleştiği Eğitim Bakanlığı önündeki kavşak, çok sayıda sokak satıcısının da olduğu bir açık hava pazarı barındırıyordu.
Türkiye, ABD, Almanya ve Katar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke saldırıyı kınadı.
Devlet Başkanı Mohamud, yabancı ülkelerden doktor ve ilaç talebinde bulundu:
“Uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz: Lütfen bize ilaç ve doktor gönderin. Tüm yaralıları, gerekli tedavileri için yurt dışına gönderebilecek vaktimiz yok. Durumları her an kötüleşebilir.
2017’deki saldırıda aynı noktada patlayıcı yüklü bir kamyon patlatılmış ve en az 600 kişi ölmüş, 1.000 kişi de yaralanmıştı.
El Kaide bağlantılı Eş Şebab, Somali’de hükümeti devirerek yerine bir şeriat devleti kurmayı hedefliyor.
Somali 1991’de Siad Barre liderliğindeki askeri yönetimin devrilmesinden bu yana siyasi istikrarsızlık içinde.
Ülke bu yıl çatışmaların yanı sıra son 40 yılın en kötü kuraklığı nedeniyle de zor bir dönem yaşıyor.
İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alması beklenen Somali’nin, bu değişimin etkilerini gidermeye yönelik hazırlık yapma imkanı da bulunmuyor.
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Somali’de bombalı saldırılar: En az 100 kişi öldü, 300 kişi yaralandı/somalide-bombali-saldirilar-en-az-100-kisi-oldu-300-kisi-yaralandi-3534173
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