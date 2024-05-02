Somali, Türkiye'yle arasında adalete ilişkin anlaşmayı onayladı

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Somali Adalet Bakanı Hassan Moallin Mohamud, yaptığı açıklamada, kabinenin Türkiye ile Somali arasında adalet anlaşmasını onayladığını belirtti.

Mohamud, anlaşmanın hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesine olanak tanıdığını kaydetti.

Anlaşmanın Somali ile Türkiye arasında adalet alanında işbirliğinin güçlendirilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Mohamud, Somali'nin izolasyondan çıktığını ve yargı sisteminin geliştirilmesi için uluslararası anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın onaylanması, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın Mogadişu'daki resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Somali hükümeti, Somali'nin adalet kurumlarında bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda da Türkiye ile işbirliği yapacağını bildirdi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.