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        Somali, Türkiye'yle arasında adalete ilişkin anlaşmayı onayladı

        Somali kabinesinin, Türkiye ile "hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesini" kapsayan adalet anlaşmasını onayladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 23:02 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:02
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        Türkiye'yle ilgili anlaşmaya onay
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        Somali Adalet Bakanı Hassan Moallin Mohamud, yaptığı açıklamada, kabinenin Türkiye ile Somali arasında adalet anlaşmasını onayladığını belirtti.

        Mohamud, anlaşmanın hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesine olanak tanıdığını kaydetti.

        Anlaşmanın Somali ile Türkiye arasında adalet alanında işbirliğinin güçlendirilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Mohamud, Somali'nin izolasyondan çıktığını ve yargı sisteminin geliştirilmesi için uluslararası anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Söz konusu anlaşmanın onaylanması, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın Mogadişu'daki resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

        Somali hükümeti, Somali'nin adalet kurumlarında bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda da Türkiye ile işbirliği yapacağını bildirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #türkiye
        #somali
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