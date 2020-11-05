Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na ( IMF) olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi amacıyla Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2.3 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakit hibe verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında karar verildi.