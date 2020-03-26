Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

DHA'nın haberine göre; bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı kararında; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerden, Ventilaör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon sarfları (Flow sensör, Espirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri),Hasta Devreleri (Anestezi Ventilatör devresi),IV Kanül, Entübasyon tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklendi.