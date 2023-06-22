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Soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Diyarbakır'da soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, esnaf Yusuf Çelik Heimlich manevrasıyla kurtardı. Çelik, "Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim" dedi

Giriş: 22.06.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Diyarbakır'da Yusuf Çelik (21) bağrışmalar üzerine çıktığı iş yerinin önünde soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili Çelik, “Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim" dedi.

Olay, 20 Haziran’da Bağlar ilçesinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Yusuf Çelik, bağrışmalar üzerine dışarı çıktığında isimleri öğrenilemeyen kadın ile 2 çocuğunu gördü.

5 yaşındaki erkek çocuğunun boğazına şeker kaçtığını ve nefes alamadığını öğrenen Çelik, onu kucağına alarak Heimlich manevrası yaptı. Müdahale sonucu çocuğun soluk borusundaki şeker dışarı çıktı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapının önünde bir çocuğun nefes almakta zorlandığını, annesinin boğazına kaçan şekeri çıkarmaya çalıştığını duyduğunu söyleyen Yusuf Çelik, “Annesi çıkaramayınca ben yardıma gidip Heimlich manevrası yapıp çocuğun boğazındaki şekeri çıkardım. Çocuğun annesi bana bolca dua etti.

Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim. Hayat kurtaran bir manevradır. Ben hiç başıma geleceğimi düşünmüyordum. Hiç bu manevrayı denememiştim. Tesadüfen denk geldim. Başarılıda olduk diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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