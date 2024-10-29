SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?
Türkiye'nin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu devam ediyor. Bugün Cumhuriyet'in 101. yılı şerefine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşları yapacak. Peki, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim gösteri uçuşu ne zaman, nerede, saat kaçta ve nereden izlenebilir? İşte, detaylar...
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkuyla sürüyor. Dün prova gösterileri gerçekleştiren SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları bugün İstanbul ve İzmir'de bir kez daha Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamak için gösteri uçuşu yapacak. Peki, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim gösteri uçuşu ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte, detaylar...
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TÜRK YILDIZLARI 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞUSU NEREDE VE SAAT KAÇTA?
İzmir’de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılında gün boyu etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, 500'üncü yurt içi gösterisini İzmir’de yapacak.
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TÜRK YILDIZLARI 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞUSU NEREDEN İZLENEBİLİR?
Türk Yıldızları'nın Cumhuriyet Bayramı Gösterisi, 29 Ekim Salı günü saat 17.30'da Gündoğdu Meydanı'ndan izlenebilecek.
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SOLOTÜRK 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE VE SAAT KAÇTA?
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.
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SOLOTÜRK 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞU NEREDEN İZLENEBİLİR?
Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, 29 Ekim Salı günü saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.