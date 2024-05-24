Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Solo Botter: Nuri İyem sergisi ziyarete açıldı

        Solo Botter: Nuri İyem sergisi ziyarete açıldı

        İstanbul'un ilk art nouveau yapısı Casa Botter, Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde gerçekleşen Botter Sergileri serisinin ikincisi olan Solo Botter: Nuri İyem sergisine ev sahipliği yapıyor. Anadolulu kadın portreleriyle tanınan ve toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem'in kendine özgü sanatçı kişiliğini ve çalışmalarını hatırlatmayı amaçlayan Solo Botter: Nuri İyem sergisi, 23 Mayıs - 29 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Solo Botter: Nuri İyem sergisi ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB Miras'ın restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları sonucu Beyoğlu hafızasının simge yapılarıyla birlikte İstiklal Caddesi'nde kültür sanatın yeniden canlanmasında önemli bir rol üstlenen Casa Botter, Botter Sergileri serisinin ikincisini Solo Botter: Nuri İyem başlığıyla sanatseverlerle buluşturuyor.

        Bakar bakmaz duygusal bir yakınlık kurabileceğimiz imgelere odaklanmıştır Nuri İyem'in sanatı. Her seferinde yeni baştan yorumladığı ikonik kadın yüzleri, renk ve ışık ile yoğunlaşarak romantik bir atmosfere bürünen manzaraları, dönemi için köyden kente göçün sembolü haline dönüşen figürlü kompozisyonları, her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen umutlarını yitirmeyen aşıkların sevgi dolu portreleri onun resim sevgisini toplumun tüm kesimlerine yayma arzusunun işaretleri ile doludur.

        Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu'nun, asistan küratörlüğünü ise İrem Büşra Coşkun'un üstlendiği bu sergi, yaşadığı coğrafyaya özgü bir öz arayışını üzerinde yoğunlaştığı her temada çözümlemek üzere tuvalin karşısına yerleşen Nuri İyem'in farklı dönemlerinden karakteristik çalışmalarını bir araya getiriyor.

        İBB Kültür ve İBB Miras ev sahipliğinde düzenlenen Solo Botter: Nuri İyem sergisi, 23 Mayıs - 29 Ağustos 2024 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında Casa Botter'de ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Solo Botter: Nuri İyem
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Habertürk Anasayfa