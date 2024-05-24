Solo Botter: Nuri İyem sergisi ziyarete açıldı

İBB Miras'ın restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları sonucu Beyoğlu hafızasının simge yapılarıyla birlikte İstiklal Caddesi'nde kültür sanatın yeniden canlanmasında önemli bir rol üstlenen Casa Botter, Botter Sergileri serisinin ikincisini Solo Botter: Nuri İyem başlığıyla sanatseverlerle buluşturuyor.

Bakar bakmaz duygusal bir yakınlık kurabileceğimiz imgelere odaklanmıştır Nuri İyem'in sanatı. Her seferinde yeni baştan yorumladığı ikonik kadın yüzleri, renk ve ışık ile yoğunlaşarak romantik bir atmosfere bürünen manzaraları, dönemi için köyden kente göçün sembolü haline dönüşen figürlü kompozisyonları, her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen umutlarını yitirmeyen aşıkların sevgi dolu portreleri onun resim sevgisini toplumun tüm kesimlerine yayma arzusunun işaretleri ile doludur.

Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu'nun, asistan küratörlüğünü ise İrem Büşra Coşkun'un üstlendiği bu sergi, yaşadığı coğrafyaya özgü bir öz arayışını üzerinde yoğunlaştığı her temada çözümlemek üzere tuvalin karşısına yerleşen Nuri İyem'in farklı dönemlerinden karakteristik çalışmalarını bir araya getiriyor.

İBB Kültür ve İBB Miras ev sahipliğinde düzenlenen Solo Botter: Nuri İyem sergisi, 23 Mayıs - 29 Ağustos 2024 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında Casa Botter'de ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor.