Şölen'e uluslararası ödül

Şölen, 2025 Avrupa Candy Kettle Club Professional Excellence Ödülü'nü (The European Candy Kettle Club Award) kazandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre European Candy Kettle Club Başkan Vekili Thomas Bischof, uluslararası şekerleme ve atıştırmalık sektörünün bir araya geldiği ISM Köln Fuarı’nda düzenlenen basın toplantısında 2025 yılının kazanan firmasının Şölen olduğunu açıkladı.

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Basın toplantısında konuşan Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, “Şölen olarak 35. yaşımızı, global başarılarımıza bir yenisini ekleyerek kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa şekerleme ve atıştırmalık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Professional Excellence Ödülü'nü kazanmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biscolata, Milango, Ozmo, Boombastic, Luppo, Papita ve Nutymax dünyaca sevilen ödüllü Şölen markalarıdır. Bu markalarımızla dünyanın en gelişmiş, rekabetin yüksek olduğu pazarlarda lezzet ve kalitemizle tüketicilerimizin kalbini fethetmeye devam ediyoruz. Endüstri 4.0 donanımına, yapay zeka ve robotik üretim hatlarına sahip üretim tesisimiz, bu teknolojik seviyesiyle dünyada ilk üç sırada yer alıyor. Ama bizim önceliğimiz daima kalite ve lezzet. O nedenle tesisimizi adeta aynı anda binlerce şefin tutkuyla çalışarak, lezzetli ve fark yaratan ürünler ürettiği bir mutfak olarak tanımlıyoruz. İşimizi tutkuyla yapmak, başarı getiren asıl unsur. Bu ödülle de, markalarımızın yüksek kalitesini, ileri teknoloji ve inovasyon gücümüzü bir kez daha tescil etmiş olduk. Şölen’in global başarı yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olan bu ödül için European Candy Kettle Club üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

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1973 yılında kurulan The European Candy Kettle Club, şekerleme endüstrisine malzeme ve makine tedarik eden şirketler ile ekonomi basınından üyelerden oluşuyor.

The European Candy Kettle Club, her yıl şekerleme, çikolata ve bisküvi endüstrisinde araştırma ve geliştirme, ürün kalitesi ve üretim tekniklerinde yenilik ve olağanüstü pazarlama ve satış uygulamaları ile sektörün ilerlemesine benzersiz katkılarda bulunan Avrupa şekerleme endüstrisinden bir şirketi “Professional Excellence” ödülü ile onurlandırıyor.

Bu ödülün kriterleri arasında; yüksek ürün kalitesi, üretim, araştırma- geliştirmede ileri üretim prosesleri ve yüksek teknolojiye sahip olmak, satış ve pazarlamada başarılı bir global performans göstermek, uluslararası çapta yapılanma, satış ve marka başarıları elde etmek geliyor.

Bu yılki ödül töreni, dünya çapında tüm kulüp üyelerinin katılımı ile Ekim 2025’te İstanbul’da yapılacak.