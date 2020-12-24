Sol Yanım'ın Barbar'ı Emre Dinler dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Sol Yanım'da mahalle'nin tehlikeli gençlerinden birini canlandıran Emre Dinler kimdir? Emre Diner kaç yaşında ve nereli? İşte Emre Dinler'in dizileri

EMRE DİNLER KİMDİR?

Emre Dinler de ekranların yeni genç oyuncularından biri. PH7 Entertainment ajansıyla çalışan Emre Dinler 1,90 boyunda ve 78 kilodur. Hatay, Kırıkhanlı olduğu bilinen Emre Dinler'in kişisel bilgilerine dair çok fazla bilgi yok. 2013 yılında yapılan Miss&Mr Model of Turkey 2013'te üçüncü olduğu bilinen Emre Dinler kariyerine model olarak başladı.

EMRE DİNLER DİZİLER

2019 – Gülperi (Mesut)

2020 – Söz (Tahir)

2020 – Sol Yanım (Barbar)