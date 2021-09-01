Herkesin başına gelebilir! Yolda yürüyordu!

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkiinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre 62 yaşındaki Halil Durmaz, ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü.

Neye uğradığını şaşıran ve briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.