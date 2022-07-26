Kushner, kanser olduğunu o etkinlikte öğrenmiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, Beyaz Saray'da Trump dönemiyle ilgili bir kitap yazdı.
New York Times'te yer alan habere göre Kushner, Ekim 2019'da Louis Vuitton fabrikasını ziyareti sırasında Beyaz Saray doktorlarından Sean Conley ile görüştü.
Görsel: Associated Press
Kushner otobiyografisinde "Louis Vuitton fabrikasının açılışı için Teksas'a gittiğim sabah Sean Conley beni Air Force One uçağındaki medikal kabine çekti. Conley 'Walter Reed'den test sonuçların geldi. Görünüşe göre kansersin hemen ameliyat için program yapmalıyız' dedi. Ona beklemesini ve yarın görüşeceğimizi söyledim. Ayrıca 'Lütfen kimseye söyleme özellikle de eşime ve kayınpederime' diye tembihledim" ifadelerini kullandı.
Kushner, kanserinin 'erken' teşhis edildiğini ancak bunun sonucunda 'tiroidinin önemli bir bölümünün' alınması gerektiğini açıkladı. Ameliyatın konuşma yeteneğini etkileyeceğinden korktuğunu ancak her şeyin planlandığı gibi gittiğini de ifade etti.
Kushner hastalık sürecine dair detayları ise şöyle anlattı:
"New York-Presbiteryen Hastanesi'nden bir doktor 'tiroidimdeki olağandışı bir büyümeyi gidermek için ameliyata ihtiyacım olduğu sonucuna vardı ve ameliyatı Şükran Günü'nden önceki Cuma gününe planladık. Böylece ofiste çok fazla zaman kaçırmamış olacaktım. Yokluğum fark edilmeyebilirdi de. Ben de böyle istedim. Düşündüğümde, kendime bunun Tanrı'nın ve doktorların elinde olduğunu ve olan her şeyin kontrolüm dışında olduğunu hatırlattım."
Kushner hastalığını o sırada bilen kişilerin yalnızca eşi Ivanka Trump, yardımcıları Avi ile Cassidy ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Mick Mulvaney olduğunu söyledi.
Ancak Başkan Trump'ın hastalığı bir şekilde öğrendiğini belirten Kushner "Ameliyattan bir gün önce Trump beni Oval Ofis'e çağırdı ve ekibine kapıyı kapatmasını işaret etti. Ameliyat için gergin misin? diye sordu. Ben de kayınpederime nasıl bildiğini sordum. Bunun üzerine bana 'Ben başkanım. Her şeyi biliyorum. Bunları sessiz tutmak istemeni anlıyorum. Ben de böyle şeyleri kendime saklamayı seviyorum. Ama iyi olacaksın. İşle ilgili hiçbir şey için endişelenme" dedi.
Kushner'ın kitabı ABD'de 23 Ağustos'ta raflarda yerini alacak.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!