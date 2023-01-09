Şoke eden anlar! Benzin döküp binayı ateşe verdi

Olay, 4 Ocak Çarşamba Günü 04.10 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki benzin dolu bidonla bir binanın önüne geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda binayı kundaklayan şüphelinin S.A. (20) olduğu tespit edildi.