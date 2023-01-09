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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Bağcılar'da şoke eden anlar! Benzin döküp binayı ateşe verdi - Güncel haberler

Bağcılar'da binanın kundaklanması kamerada

İstanbul Bağcılar'da elinde benzin bidonu olan saldırgan dehşet saçtı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, zanlı bir binanın giriş katını ateşe verdi. Kaçan şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı

Giriş: 09.01.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Bağcılar'da şoke eden anlar! Benzin döküp binayı ateşe verdi - Güncel haberler
Şoke eden anlar! Benzin döküp binayı ateşe verdi
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DHA

Bağcılar'da elindeki benzin dolu bidonla binanın önüne gelen şüpheli, benzini dökerek ateşe verdi. Alev alev yanan binanın giriş katı itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yerinden kaçan şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

DHA'nın haberine göre şüphelinin binayı kundakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ocak Çarşamba Günü 04.10 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki benzin dolu bidonla bir binanın önüne geldi.

YAKALANDI, SERBEST KALDI

Bidondaki benzini döken kişi, elindeki çakmakla ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda binayı kundaklayan şüphelinin S.A. (20) olduğu tespit edildi.

S.A. 6 Ocak Cuma günü yakalandı. S.A.'nın 17 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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