Sokakta doktoru dövmüşlerdi! İşte 3 kardeşin "Pes" dedirten savunması!

İzmir Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 22 Ağustos'ta meydana gelen olayda, hasta ile engelli olduğu öğrenilen doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan Doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi.
2 AY SONRA 3 KARDEŞ SALDIRI DÜZENLEDİ
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, 'beyaz kod' verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra mesai bitiminin ardından evine giderken fırının önünde duran Dr. Günay, otomobilinden indiği sırada 3 kardeşin sopalı saldırısına uğradı.
DOKTOR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga, sonlandırılırken, 3 kardeş de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr. Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
3 SALDIRGAN DA TUTUKLANDI
Polis ekipleri ise Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade doğrultusunda yaptığı çalışma sonucu Sedat Aydemir, Fikret Aydemir ve Servet Aydemir kardeşleri yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dr. Günay ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sağlık merkezinde 22 Ağustos'ta yaşanan olayla ilişkin kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde; Dr. Günay ile Servet Aydemir arasında tartışma çıktığı, sağlık merkezinde bulunanlar tarafından sonlandırılmaya çalışıldığı, şüphelinin üzerindeki gömleği çıkarıp, doktor ile yumruklaştığı anlar yer aldı. Dr. Günay'ın, olaydan 2 ay sonra uğradığı saldırının da görüntüleri ortaya çıktı.
"TESADÜFEN KARŞILAŞTIK" DEMİŞLERDİ
3 kardeş, daha önce verdikleri ifadelerinde, Günay ile olay günü tesadüfen karşılaştıklarını belirtirken, görüntülerde ise siyah minibüsle Günay'ın kullandığı hafif ticari aracın takip edildiği anlaşıldı. Araçtan inip, fırına girmek istediği sırada minibüsten inen 3 saldırganın, Günay'ı sopalarla darp ettikleri görüldü. Saldırganların, Günay baygınlık geçirdikten sonra koşarak minibüse binip, olay yerinden kaçtıkları görüldü.
"DOKTORU KALDIRIMDA YÜRÜRKEN GÖRDÜK"
Şüphelilerin savcılık ifadeleri de ortaya çıktı. Kardeşlerden Fikret Aydemir, asıl mağdurun kendileri olduğunu savunarak, "Olay günü kardeşlerim ile yolda giderken kardeşim Servet'i daha önce döven ve şikayetçi olan doktoru kaldırımda yürürken gördük. Kardeşim, 'Doktorla konuşalım. Şikayetinden vazgeçsin' dedi. Biz de Allah'ından bulsun, dedik. Kardeşim ısrar edince ben konuşmak için yanına gittim.
"TRAFİK CEZAMIZ YOK, ASIL MAĞDUR BİZİZ"
'Çocuğu hem dövmüşsün hem şikayetçi olmuşsun' dediğimde sol gözüme yumruk attı ve 'Torbalı'yı size dar ederim' diyerek tehdit etti. Daha sonra kardeşlerim yanıma geldi. Biz kendimizi savunmaya çalıştık. Servet, sopayı yerde bulmuş. Bizim şimdiye kadar bir trafik cezamız bile yoktur. Doktor daha önceden kardeşim başka bir doktorla tartışırken odaya girmiş ve onu darp etmiş. Asıl mağdur biziz" dedi.
"SOPAYI ARABADA TEDBİR AMAÇLI TUTUYORDUK"
Sedat Aydemir ise Dr. Günay'ı takip etmediklerini ve yolda karşılaştıklarını iddia ederek, "Olay yerinden geçerken tesadüfen doktora denk geldik. Kardeşim Servet müştekiyle konuşmak istedi. Fikret de düzgün bir şekilde konuşmak için müştekinin yanına gitti. Doktor, kardeşime yumruk atınca biz de yanına gittik. Sopayı arabada tedbir amacıyla tutuyorduk" diye konuştu.
"DOKTOR, AĞABEYİMİN GÖZÜNE VURDU"
Servet Aydemir ise Dr. Günay ile konuşmaya gittiklerini öne sürerek, "Yoldan geçerken doktoru gördük. Ağabeylerime 'Beni döven doktor bu' dedim. Ağabeylerim de 'Allah'ından bulsun' dediler. Bu olayda mağdur olan benim. Doktor beni sağlık ocağının içinde darp etti. Olayla bir ilgisi de yoktu. Ben Alaşehirspor'a transfer olacağım için konuyu kapatmak için müşteki ile konuşmak istedim. Ağabeyim Fikret bu nedenle doktorla konuşmaya gitti. Bu kişiyi dövecek olsak, 3 kişi giderdik. Ağabeyim doktorun yanına gittiğinde, konuşurken doktor ağabeyimin gözüne vurdu, hakaret etti.
"ASIL SUÇLU OLAN DOKTORDUR"
Ben bunu görünce daha önce beni de dövdüğü için dayanamadım ve ben de doktora vurdum, asıl mağdur olan taraf biziz, biz art niyetli insanlar değiliz, asıl suçlu olan doktordur" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!