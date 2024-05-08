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        Haberler Gündem Sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Güncel haberler

        Sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

        Adana'da aynı sokakta oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Mehmet A. evinin önünde tartıştığı Arda Demir'i av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 00:49 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:56
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        Sokak ortasında av tüfeğiyle öldürüldü
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        Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., aynı sokakta oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Arda Demir ile evinin önünde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., evden aldığı av tüfeğiyle Demir'e ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demir, yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan Mehmet A., cinayette kullandığı değerlendirilen silah ile polise teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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