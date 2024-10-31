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        Haberler Gündem Güncel Sokağı ayağa kaldırdı! Malatya'dan gelip kiracısına kabusu yaşattı | Son dakika haberleri

        Sokağı ayağa kaldırdı! Malatya'dan gelip kiracısına kabusu yaşattı

        İstanbul Maltepe'de 5 yıl önce evini kiraya veren kadın ev sahibi, hakkında şikayetler aldığı ve ödeme yapmadığı için telefonda tartıştığı kiracısının Malatya'dan gelerek evinin camlarını kırdı. Ev sahibinin "Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım" diyerek kiracısını tehdit ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:50
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        İstanbul'a gelip kiracısına kabusu yaşattı
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        Türkiye'de ev sahibi-kiracı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan son olayın adresi bu kez İstanbul Maltepe oldu.

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        Olay, geçtiğimiz 13 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre Malatya'da yaşayan ev sahibi, yaklaşık 5 sene önce evini 19 yaşındaki oğluyla yaşayan bir kadına kiraladı. Geçen süre içerisinde kiracısı hakkında şikayetler almaya başlayan ve ödemede sorun yaşayan ev sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı.

        İddiaya göre telefonla yapılan görüşmede kiracı, ev sahibine "erkeksen gel görüşelim" dedi. Telefon numarası engellenen ev sahibi, kiracısına ulaşamayınca İstanbul'a geldi.

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        "BEN BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM"

        Malatya'dan sabah saatlerinde yola çıkan ev sahibi, kiracısının evinin önüne gelerek bağırmaya başladı.

        Kızıyla birlikte eline geçirdikleri taşla camları kıran kadın, dakikalarca küfrederek kiracısını dışarı çıkarmaya çalıştı. Sokaktaki çöp konteynerini de tekmeleyen kadın, "Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım"diyerek tehditler savurdu.

        Yanına gelen vatandaşlara da iftiralar atan kadın, sokağı adeta ayağa kaldırdı. Yaşanan o anları mahalle sakinleri cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Öte yandan yaşanan olayın ardından ev sahibi kadının polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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        #Malatya
        #istanbul
        #kiracı
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