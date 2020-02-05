05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK 5 Şubat aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA
Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL
Lava Döküm Tava 64,90 TL
Çelik Kepçe ve Çelik Kevgir çeşitleri 12,95 TL
Borcam Dikdörtgen Gravürlü Tepsi 29,95 TL
Çekmece Kaşıklık 9,99 TL
Lav 12 parça Alya Çay Seti 24,95 TL
Lav 3’lü Keops Bardak 9,99 TL
Luminarc Küçük Kase, Pasta Tabağı, Servis Tabağı ve Yemek Tabağı 4,99 TL
Siyah Baykuş Askılık 12,95 TL
Siyah Bakır Baskılı Yağlık 6,99 TL
Siyah Bakır Baskılı Kavanoz 5,99 TL
Siyah bakır Baskılı 660c Kavanoz 4,99 TL
Siyah Bakır Baskılı Dikdörtgen Tepsi 14,95 TL
Siyah Kulplu Sunum Tepsisi 9,99 TL
SuperFresh 450gr Kayseri Mantısı 5,90 TL
Tat Ketça + Tat Mayonez 13,95 TL
Lezzetlim 400gr Anne Köftesi 17,90 TL
Sarıyer Gazoz 5,95 TL
Oreo Thins 4,95 TL
Ülker Kremalı Çifte Lezzet çeşitleri 3 TL
Ülker Dankek Meyveli Baton Kek 3,95 TL
Ülker 950gr Çokokrem Kase 18,95 TL
Koska Keçiboynuzu Pekmezi 9,45 TL
Koska Dut Pekmezi 9,45 TL
Danino Destek 7,95 TL
Alok Vione Angry Birds Çocuk Sıvı Sabun 3,95 TL
Palmolive Duş Jeli 9,95 TL
Hope Saç Boyası çeşitleri 8,95 TL
Beyonce Kadın DNS Parfüm 19,95 TL
David Beckham Erkek DNS Parfüm 19,95 TL
Signal White Now Extra Ferah Diş Macunu 15,90 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu 4,95 TL
Komili Bebek Bezi çeşitleri 61,95 TL
Scotch Brite Sünger hediyeli Pril Bulaşık Sıvısı 12,95 TL
Domestos Sıfır Klor Çamaşır Suyu 5,95 TL
Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 17,95 TL
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