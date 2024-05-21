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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel 22 Mayıs 2024 kataloğu yayımlandı! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri fiyat listesi

        ŞOK 22 Mayıs 2024 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!

        ŞOK 22-28 Mayıs 2024 katalog ürünleri marketin sitesinde paylaşıldı. Bu hafta 22 Mayıs 2024 tarihli ŞOK market kataloğunda; bahçe ve balkon mobilyası, kişisel bakım ürünleri, klima çeşitleri, teknolojik aletler gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla müşterisiyle buluşacak. İşte, bu haftaki yeni ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:33
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        • 1

          ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlere sunuldu. ŞOK zincir marketlerde bu hafta yine sınırlı sayıda farklı kategorilerden pek çok ürün alıcısıyla buluşacak. İşte, 22 Mayıs 2024 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...

          ŞOK 22-28 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU

          Pilsan Akülü Traktör 6V - 2.499 TL

          Gokidy Çiftçi Sök Tak Araçlar - 129 TL

          50’li Tealight - 69,90 TL

          Ledolet Sosoft Flament Led Ampul - 59,95 TL

          Kadın Terlik Aksesuarlı - 99,95 TL

          Sineklik Çift Kanat - 39,95 TL

          Bienwood Bie Ahşap Basamak Bej - 379 TL

        • 2

          Bioblas Botanicoils Sarımsak Şampuanı - 64,90 TL

          Bebeland Külot Bez - 224 TL

          Rexona Kadın/Erkek Deodorant Çeşitleri - 82,90 TL

          Signal White System Diş Macunu - 41,90 TL

          Duru Sıvı Sabun Avokado - 39 TL

          Ace Klasik - 56,50 TL

          Finish Tuz - 63,50 TL

          Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı - 82 TL

        • 3

          Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü - 97,50 TL

          Lio Biberli Yeşil Zeytin - 59,50 TL

          Mis Ayran Tam Yağlı - 28,90 TL

          Sütaş Kaşar Peyniri - 125 TL

          Cumhuriyet Dana Parmak Sucuk - 199 TL

          Çokokrem Kase - 79,50 TL

          Ülker Halley 8'li - 29,90 TL

          Patos Haşhaşlı Acı Mısır Cipsi - 20 TL

        • 4

          ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

          7 Fonksiyonlu Su Tabancası - 99,95 TL

          Bahçe Hortumu - 299 TL

          El Testeresi - 79,95 TL

          Saplı Keser - 89,95 TL

          Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven - 19,95 TL

          Sky Katlanır Masa Antrasit - 479 TL

          Elit Rattan Desen Masa - 1.199 TL

          Sümbül Sulama Kabı - 44,95 TL

          Çiçek Toprağı - 22,50 TL

        • 5

          LG Dualcool Plus 24000 BTU A++ Inverter WİFİ Duvar Tipi Klima - 39.499 TL

          Samsung 75CU8000 4K UHD 75" 190 Smart Led TV - 40.999 TL

          LG 55UQ75006LF 4K Ultra HD 55 Inç 140 Ekran Webos Smart Tv - 19.999 TL

          Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram - 14.999 TL

          Hoover NDPEH 10A2TCBEXSS 10 KG Kurutma Makinesi - 14.699 TL

        • 6

          Remaks Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap - 2.299 TL

          Remaks Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap - 2.599 TL

          Remaks Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap Takımı - 3.749 TL

          Remaks Smart Portmanto Meşe - 2.299 TL

          Remaks Tarz Portmanto - 1.199 TL

          Remaks Bambi Yaz Sil Oyun Masası 2 Sandalye - 1.069 TL

          Remaks Lilly 6 Raflı Çocuk Odası Kitaplık - 729 TL

        • 7
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