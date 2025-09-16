ŞOK aktüel 17-23 Eylül ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?
ŞOK aktüel ürünler 17-23 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 17 Eylül Çarşamba gününden itibaren ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimler arasında oyuncaklar, makyaj malzemeleri, boya, plastik saplı kestirme fırça, merdiven, duş başlığı seti yer alıyor. Pril 219 TL'den 149 TL'ye düşüyor. İşte, 17-23 Eylül 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim kataloğu
Giriş: 16.09.2025 - 17:36 Güncelleme: 16.09.2025 - 17:36
ŞOK 17-23 Eylül ürünler kataloğu belli oldu. 17 Eylül’den itibaren ŞOK aktüel ürünlerde 40’lı tuvalet kağıdı 229 TL, 16’lı kağıt havlu 159 TL’den satışa sunuluyor. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel kataloğunun tamamını araştırıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı
