Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkan ŞOK aktüel ürünleri belli oldu. Geniş ürün yelpazesine sahip ŞOK market kataloğunda yine birçok indirimli ürün müşterisiyle buluşacak. İşte 24 Eylül 2022 Cumartesi ŞOK market aktüel indirimli ürünleri