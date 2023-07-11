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        ŞOK 12-18 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!

        ŞOK market 12-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında pek çok fırsat ürününü müşterisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. 12 Temmuz 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; tavan boyası, pijama takımı, kişisel bakım malzemeleri gibi indirimli birçok ürün yer alıyor. Bu hafta ŞOK kataloğunda elektrikli süpürge, robot süpürge çeşitleri ön plana çıkıyor. İşte, ŞOK 12-18 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 13:00
        • 1

          ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta çarşamba ve cuma günleri satışa sunulan ŞOK market kataloğunda yine birbirinden farklı ürünler yer alıyor. İşte, ŞOK 12-18 Temmuz 2023 kataloğu ürünleri... 

          ŞOK 12-18 TEMMUZ 2023 KATALOĞU 

          Casati Atlantis Tavan Boyası 239 TL

          Dyonem 279 TL

          Dyo Hobilux Boya 199 TL

          Plastik Saplı Kestirme Fırça 9,99 TL

          Sürgülü Duş Seti 119 TL

          Ayaklı Fırçalı Faraş Lüks 44,95 TL

        • 2

          Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 115 TL

          Mis Mihaliç Peyniri Tam Yağlı 59,90 TL

          Mis Tulum Peyniri 53,90 TL

          Lio Salamura Siyah Zeytin 49 TL

          Cartedo'r Classic Dondurma Çeşitleri 69,90 TL

          Schweppes Mandalina 21,90 TL

        • 3

          Sleepy Extra Bebek Bezi 209,90 TL

          Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 124,90 TL

          Elidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm 59,90 TL

          Fa Roll-On 38,25 TL

          Hope Saç Boyası Çeşitleri 39,50 TL

          Asperox Yüzey Temizleyici 34,50 TL

        • 4

          Kadın Düğmeli Pijama Takımı 149 TL

          Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 24,95 TL

          Kız Çocuk Sandalet 69,95 TL

          Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL

          Kadın Simli Terlik 69,95 TL

          Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1299 TL

        • 5

          Altus Al 606 St 890 W Toz Torbasız Süpürge - Lacivert 1999 TL

          Electrolux EUFC8ALGY Elektrik Süpürgesi 3649 TL

          Yui S7 NoMopZone Özellikli Akıllı Robot Vacuum & Mop Süpürge 7999 TL

          Wiami FX-8 Akıllı Robot Süpürge - Beyaz 4799 TL

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