Havalar soğumaya başladıkça özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözleniyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre soğuk havanın bazı hastalıklar açısından risk oluştururken bazı sağlık sorunlarına da iyi geldiğinin unutulmaması gerekiyor. Peki soğuk havanın risk oluşturduğu ve iyi geldiği hastalıklar neler? Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, “İstatistikler, soğuk havalarda kalp hastalıkları riskinin 2-3 kat arttığını gösteriyor. Bu noktada özellikle; güvenlik görevlileri, polisler, askerler, inşaat işçileri, çiftçiler gibi açık havada çalışma gerektiren mesleklere sahip kişilerin daha dikkatli olmaları gerekiyor” diyor. Soğuklar her hastalık ve her yaş grubundaki kişileri farklı şekilde etkileyebiliyor. İşte soğuk havanın tetiklediği ve iyi geldiği hastalıklar.

SOĞUK HAVANIN TETİKLEDİĞİ HASTALIKLAR:

*KOAH-Astım

Soğuk hava özellikle; Nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi astım semptomlarının en önemli tetikleyicilerinden birini oluşturuyor. Kış ayları, artan hava kirliliğiyle birlikte hem astım hem de KOAH hastaları açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle bu kişilerin çok soğuklarda dikkatli olmaları, ilaçlarını düzenli almaları ve KOAH’a eşlik eden kalp hastalıkları varsa dışarı çıkmamaları alınabilecek önlemler arasında bulunuyor. Dışarı çıkmanın gerekli olduğu durumlarda ise burun ve ağzın uygun şekilde kapatılması gerekiyor.

*Solunum yolu enfeksiyonları

Zatürre, bronşit, sinüzit, tonsilit gibi enfeksiyon kaynaklı hastalıkların riski soğuk havada daha da artıyor. Çünkü soğukta, nezle ve grip gibi viral hastalıklar daha sık görülüyor ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, bu hastalıkların üzerine zatürre eklenebiliyor. Alınabilecek önlemlerin başında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve çok soğuk havalarda dışarı çıkmamak geliyor. Korunmak adına D vitamini düzeylerine bakılmasının ve yetersizse doktor kontrolünde takviye alınmasının yararlı olacağı belirtiliyor. Bunların dışında dengeli beslenmeye dikkat etmek, fazla karbonhidrat içeren gıdalar ile şekerli ürünlerden uzak durmak ve protein alımını artırmak da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı öneriler arasında yer alıyor.

Yüz felci

Soğuk hava yüz sinirlerini etkileyerek, yüz felci riskini de artırabiliyor. Bu nedenle özellikle taksi şoförleri ve motokurye gibi araç kullanmak zorunda kalarak, soğukla uzun süreli doğrudan temas halinde olan kişilerin soğuk havaya daha fazla dikkat etmeleri, yolda giderken camları açmamaları ve yüzün mutlaka korunup kapatılması gerekiyor.

Kalp hastalıkları

Özellikle kış aylarında, damarlardaki spazm ve büzülmeye bağlı olarak kalp krizlerinde artış görülüyor. Soğuk ayrıca kan basıncını artırıp kalbe daha fazla baskı da yapabiliyor. Böyle olunca vücut ısısını korumak isteyen kalp daha fazla çalışıp yorulabiliyor. Tüm bu nedenlerle özellikle kalp hastalarının soğuk havalarda mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları ya da kendilerini sıcak tutacak giysilerle korunmaları büyük önem taşıyor.

SOĞUK HAVA NELERE İYİ GELİYOR?

*Eklem ağrılarını azaltıyor

Özellikle ileri yaşta görülen eklem ağrıları başta olmak üzere, damar büzücü özelliğinden dolayı soğuk havalarda ağrının azaldığı görülebiliyor.

*Cildi Sıkılaştırıyor

Ödemi çözücü etkisinden dolayı gözenekler sıkılaşıyor ve cilt daha sağlıklı görünüyor. Uzun dönemde cilt kasları için egzersiz oluyor. Öte yandan, çok uzun süre soğuğa maruz kalınması cilt kuruluğuna neden olacağı için, bu şartlarda bulunan ya da çalışanların yüzlerini koruması ve yağ bazlı kremlerle nemlendirmeyi ihmal etmemesi gerekiyor.

*Metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Soğuk hava, metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakımını da hızlandırıyor. Dolayısıyla kış ayları kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Ancak karbonhidrat ihtiyacı da artıyor. Kilo verebilmek için, dengenin korunması, karbonhidrat alımının kontrol edilmesi gerekiyor.

*Serotonin arttığı için mutluluk da artırıyor

Soğuk havalarda özellikle sağlıklı kişilerin oksijeni bol bölgelerde hafif egzersiz yapması sonrasında, vücuda giren fazla oksijen serotonini de artırıyor. Bu durum kişinin kendisini mutlu ve enerjik hissetmesine neden oluyor.