"Soğuk el ve ayakların nedeni kansızlık olabilir"

Herkeste görülebilen kansızlığın tedavi edilmediğinde büyük sağlık problemlerine yol açabileceğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, “Kansızlık, vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücreleri üretilemediğinde veya kırmızı kan hücrelerinin taşıma kapasitesinde bir azalma olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen taşımak ve karbondioksiti uzaklaştırmak gibi hayati görevleri yerine getirirler. Kansızlık, bu önemli işlevlerin yerine getirilememesi nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.