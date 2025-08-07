Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sofyan Amrabat: Galibiyeti hak eden bizdik - Futbol Haberleri

        Sofyan Amrabat: Galibiyeti hak eden bizdik

        Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Feyenoord'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 01:01 Güncelleme: 07.08.2025 - 01:01
        Amrabat: Galibiyeti hak eden bizdik
        Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat, Feyenoord maçının ardından konuştu.

        Faslı futbolcu, "Maalesef son dakika yediğimiz golden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. İkinci yarı oyunu domine ettik ama maça iyi başlayamadık. İlk 20 dakika Feyenoord maça iyi başladı. Sonra biz daha iyi olmaya başladık. Bu maçta galibiyeti hak eden birisi varsa o da bizdik, Feyenoord değildi." dedi.

        Amrabat, "Her Fenerbahçe oyuncusunun düşündüğü gibi bizim için en önemli şey başarılı olabilmek. Feyenoord benim eski takımım ve burada önemli başarılar ve kupalar kazandım. Umarım Fenerbahçe'de de kazanırım bu başarıları. İkinci maç çok önemli olacak ve taraftarlarımızın her zamankinden daha fazla desteğine ihtiyacımız olacak. Umarım istediğimiz sonucu alır ve turu geçeriz." sözlerini sarf etti.

        Habertürk Anasayfa