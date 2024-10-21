Sofralık zeytinde fiyat artışı bekleniyor

Türkiye'de zeytin ağacı sayısı her geçen yıl artış göstererek 20 yılda 99 milyondan 201 milyon 770 bine ulaştı.

Zeytin ağacı varlığındaki artış üretime de yansıdı. Toplam zeytin üretimi 2021 yılında 1 milyon 738 bin 680 ton iken 2022'de 2 milyon 976 bin 654 ton oldu. Sofralık zeytin üretimi 2021'de 555 bin 853 ton, 2022'de 735 bin 678 bin ton; zeytinyağı üretimi ise 2021'de 235 bin 727 ton, 2022'de 421 bin 717 ton olarak gerçekleşti. Kuraklık nedeniyle 2023'te zeytin üretiminde sıkıntı yaşandı. Geçen yıl 1 milyon 520 bin ton zeytin üretiminin 490 bin tonu sofralık zeytin olarak gerçekleşti, 422 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldı.

İRİLEŞEMEYİNCE ZEYTİN KALİBRESİ ARTTI

Zeytin üretiminde bu yıl, geçen yıla göre rekolte artışı bekleniyor. Rekolte artışına rağmen sıcak hava ve yetersiz yağış nedeniyle sofralık zeytin irileşmediği için kalibrasyonu arttı. Dalında buruşan, büyüyemeyen, 1 kilogramdaki adet sayısı artan zeytinin, yağlık zeytin olarak kullanılacak olmasından sofralık zeytin üretiminde sıkıntı bekleniyor. Sofralık zeytinin azlığından dolayı fiyatında artış öngörülüyor.

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"ARZ- TALEP NEDENİYLE FİYATLARA YANSIYABİLİR"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, “Türkiye genelinde birçok ilde zeytin üretiminde artış olduğunu gözlemliyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklı zeytinin kalitesinde sorun var. Gerekli yağmur almadığı için kalibrasyonda sorun var. Bu yıl sofralık zeytinde sıkıntı ihtimali yüksek. Ürünler olgunlaşmadığı için yeterli kalibrasyona ulaşmadı. Arz- talep nedeniyle fiyatlara yansıyabilir" diye konuştu.