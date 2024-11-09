Sofralarınızda hamsiye yer açın! Kasım ayında yenebilecek en lezzetli balıklar

Barbun: Temmuz ayından itibaren balıkçı tezgahlarında görünmeye başlayan barbun için son zil kasımda çalıyor. Bu balığın tutkunları için son bir ay... Kasım ayında hala lezzetli olan barbuna kasımda sonra rastlamak pek mümkün değil. Olur da rastlarsanız bu barbunun lezzetli olma ihtimalı de zor...