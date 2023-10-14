Sofraların meşhur tatlısı! Gelinim Mutfakta şambali tarifi nedir, nasıl yapılır?

ŞAMBALİ TARİFİ NEDİR?

Geniş bir kaseye yoğurt ve şeker ekleyin, iyice karıştırın. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyin ve karışımı biraz katı bir kıvamda olacak şekilde iyice harmanlayın, bu durum sizi endişelendirmesin.

Orta boy bir cam tepsiyi yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın. Karışımı düzeltmek için ellerinizi ıslatarak yüzeyi düzgün hale getirin. Kaşık veya bıçak yardımıyla, kesmeyeceğiniz şekilde tepsinin tabanına hafifçe çizikler yaparak dilim yerlerini belirleyin. Üzerine fıstıkları yerleştirin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırına koyun, yaklaşık 30 dakika kadar üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Şerbet için: Bir tencereye şekeri ve suyu koyun ve şekerin tamamen erimesini sağlamak için karıştırarak kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca yaklaşık 12-15 dakika boyunca kaynatın. Bu arada tatlı da pişmiş olacak. Sıcak şerbeti fırından çıkan sıcak tatlı üzerine dökün. Tatlıyı yaklaşık 4-5 saat boyunca iyice şerbetini çekip dinlendirin, ardından istediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.