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        Haberler Yaşam Sofraların meşhur tatlısı! Gelinim Mutfakta şambali tarifi nedir, nasıl yapılır?

        Sofraların meşhur tatlısı! Gelinim Mutfakta şambali tarifi nedir, nasıl yapılır?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz gün gelinler Şambali tatlısı yaptı. Bu kapsamda araştırılan: "Gelinim Mutfakta şambali tarifi nedir, nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 01:17 Güncelleme: 14.10.2023 - 01:17
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        • 1

          Revani ile birbirine çok benzer olup revani kadar yumuşak olmayan bir tatlı olan Şambali Tatlısı geçtiğimiz günlerde Gelinim Mutfakta yarışmasında yapıldı. Peki, Gelinim Mutfakta şambali tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        • 2

          ŞAMBALİ MALZEMELERİ NELER?

          3 su bardağı irmik

          1,5 su bardağı yoğurt

          1 çay bardağı şeker

          1 kabartma tozu

          1 çay kaşığı karbonat

          Şerbeti için;

          4 ,5 su bardağı şeker

          3 ,5 su bardağı su

          1 çay kaşığı limon suyu

        • 3

          ŞAMBALİ TARİFİ NEDİR?

          Geniş bir kaseye yoğurt ve şeker ekleyin, iyice karıştırın. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyin ve karışımı biraz katı bir kıvamda olacak şekilde iyice harmanlayın, bu durum sizi endişelendirmesin.

          Orta boy bir cam tepsiyi yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın. Karışımı düzeltmek için ellerinizi ıslatarak yüzeyi düzgün hale getirin. Kaşık veya bıçak yardımıyla, kesmeyeceğiniz şekilde tepsinin tabanına hafifçe çizikler yaparak dilim yerlerini belirleyin. Üzerine fıstıkları yerleştirin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırına koyun, yaklaşık 30 dakika kadar üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

          Şerbet için: Bir tencereye şekeri ve suyu koyun ve şekerin tamamen erimesini sağlamak için karıştırarak kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca yaklaşık 12-15 dakika boyunca kaynatın. Bu arada tatlı da pişmiş olacak. Sıcak şerbeti fırından çıkan sıcak tatlı üzerine dökün. Tatlıyı yaklaşık 4-5 saat boyunca iyice şerbetini çekip dinlendirin, ardından istediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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