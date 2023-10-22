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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Sofiane Feghouli: Filistin halkının yanındayım - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Sofiane Feghouli: Filistin halkının yanındayım

        Fatih Karagümrük'ün Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Filistin'de yaşanan olayların ardından ilan edilen milli yas, maçlar öncesi saygı duruşu ve karşılaşmalara siyah bant ile çıkma kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Filistin'in sonuna kadar yanındayım. Futbolcular olarak yapabileceğimiz, federasyonun haklı çağrısına uymak. Bir dakikalık saygı duruşu yapacağım çünkü Filistin halkının yanındayım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da mutlaka Türkiye adına ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapacaktır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:11
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        Feghouli: Filistin halkının yanındayım
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        Süper Lig’de Fatih Karagümrük forması giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, ligin 9. haftasında oynayacakları Adana Demirspor mücadelesi ve Filistin’de yaşananlarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Feghouli, iç sahada oynayacakları Adana Demirspor mücadelesinden galibiyet alacaklarını aktararak, "Şu ana kadar çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkes yüzde yüz konsantre ve yüzde yüz her şeyini veriyor. Antrenmanlar çok sert. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Yoğun çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki Adana Demirspor karşısında daha önceden yaptığımız gibi bir galibiyet alacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Çok istekliyiz. Ümit ediyorum ki istediğimiz gibi geçer" şeklinde konuştu.

        "BELHANDA KARDEŞİM GİBİ"

        Galatasaray’da beraber forma giydiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile Adana Demirspor maçında rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine 33 yaşındaki futbolcu, "Belhanda kardeşim gibi. Çok büyük ve önemli bir oyuncu. İyi bir insan büyük karakter. Birlikte oynadık, güzel anılarımız var. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir kardeşim. Onunla oynamak her zaman oynayan kişiyi de en iyi hale getirirdi. Bu hafta karşılıklı oynayacağız. Onunla ilgili söyleyeceklerim hep böyle pozitif" diye cevap verdi.

        "RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE ADINA NE YAPILMASI GEREKİYORSA EN İYİSİNİ YAPACAKTIR"

        Sofiane Feghouli, Filistin’de yaşanan olayların ardından Türkiye’de milli yas ilan edilmesi, TFF'nin aldığı müsabakalardan önce saygı duruşu ve futbolcuların sahaya kollarında siyah bantla çıkma kararıyla ilgili olarak ise, "Filistin’in sonuna kadar yanındayım. Futbolcular olarak yapabileceğimiz, federasyonun haklı çağrısına uymak. Bir dakikalık saygı duruşu yapacağım çünkü Filistin halkının yanındayım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da mutlaka Türkiye adına ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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