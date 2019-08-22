22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın pek çok ülkesinden kullanıcısı olan ve en çok ABD ile İngiltere’de kullanılan Snapchat, Türkiye'de de önemli sayıda kullanıcıya sahip.
Uygulamayı kullanmaktan sıkılan, Snapchat hesaplarını silmek isteyen kişiler, "Snapchat hesabı nasıl kapatılır? Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte yanıtı...
SNAPCHAT NEDİR?
Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Kullanıcıların birbirlerine yazılı metin, fotoğraf, ses ve video göndermesini sağlar. Kişiye özel gönderilen dosyalar, gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) 2 defa görüntülenebilir. Hikâyeye eklenen fotoğraf ve videolar ise gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) istenildiği kadar görüntülenebilir. Ücretsiz olan bu uygulama iOS ve Android platformları üzerinde çalışabilmektedir. Uygulamanın ilk sürümü Eylül 2011 tarihinde yayınlanmıştır.
Kullanıcılarının %70’ini kadınların oluşturduğu uygulama en çok ABD ve İngiltere'de tercih edilmektedir. Facebook, Snapchat uygulamasını satın almak için 3.9 milyar Dolar $ teklif etmiştir. Fakat Snapchat yöneticileri bu teklifi reddetmiştir.
SNAPCHAT HESABI NASIL KAPANIR?
Snapchat hesap kapatma işlemi çok kolaydır. İşlemine başlayabilmeniz için Snapchat hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini bilmeniz gerekiyor. Snapchat kullanıcı adı ve şifrenizi biliyorsanız aşağıdaki Snapchat hesap kapatma linkine tıklayın.
Snapchat Hesap Kapatma Linki: Snapchat Hesabınızı kapatmak için tıklayınız
Hesap kapatma linkine tıkladıktan sonra bir giriş sayfası açılacak. Açılan sayfaya kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve oturum açın. Başarılı bir şekilde oturum açtıysanız aşağıdaki ekran görüntüsünde bulunan sayfa ile karşılaşacaksınız.
KAPATILAN SNAPCHAT HESABI TEKRAR AÇILIR MI?
Snapchat hesabınızı kapattınız ama sonra fikrinizi değiştirdiniz ve hesabınızı aktif hale getirmek istiyorsunuz. Snapchat hesabını aktif etmek çok kolaydır. Kullanıcı adı ve şifrenizle kapattığınız hesaba giriş yaparsınız ve hesabınız aktif hale gelir. Lakin burada dikkat etmeniz gereken bir husus var.
Hesabınızı kurtarmak için hesap kapatma işleminden sonra 30 günlük bir süreniz var. Eğer bu 30 günlük süre zarfı içerisinde hesabınızı kurtarmazsanız, hesabınızı kalıcı olarak silinir. Kalıcı olarak silinen hesabın kurtarılması mümkün değildir.
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